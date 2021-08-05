В Хмельницкой области в ДТП с молоковозом погиб 5-летний ребенок. Фото
В селе Бережанка Хмельницкой области в ДТП, которое произошло в среду, 4 августа, погиб 5-летний ребенок. Это случилось, когда грузовой автомобиль перевернулся во время движения. По данным полиции, водитель молоковоза был пьян.
О смертельном дорожно-транспортном происшествии сообщила пресс-служба местного ГУ ГСЧС на официальном сайте. Уточняется, что информация об аварии поступила в ведомство в 12:01 среды.
Спасателей проинформировали, что на автодороге перевернулось грузовое авто. 20 сотрудников Государственной пожарно-спасательной части пгт Чемеровцы немедленно выехали на место происшествия.
Как оказалось, в транспортном средстве находился 5-летний мальчик, который погиб на месте ДТП.
Тело погибшего малолетнего пришлось деблокировать из-под грузового автомобиля.
"Далее чрезвычайники отсоединили клеммы от аккумуляторной батареи и перекрыли вентели газового оборудования, чтобы предотвратить возгорание", – отчиталась пресс-служба.
При каких обстоятельствах случилась авария, должны выяснить правоохранители, которые также работали на месте инцидента.
В областном ГУ Национальной полиции сообщили, что за рулем молоковоза находился нетрезвый 45-летний мужчина. При этом пресс-служба полицейских пишет, что погибшему ребенку – 4 года.
Мальчик ехал в кабине водителя. Мужчина не справился с управлением и "допустил опрокидывание транспортного средства", сказано в сообщении. Как именно это произошло, не уточняется.
В итоге мужчину задержали. Если его вину докажут в суде, он может сесть в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
4 августа смертельная авария произошла и в Киевской области. В поселке Бишев столкнулись Mercedes и грузовик Daff. Погибли супруги, которое ехало в легковушке.
А вблизи поселка Брюховичи Львовской области около 00:30 ночи 4 августа автомобиль Porsche 718 Boxter на скорости влетел в фуру. 23-летний водитель легковушки от полученных травм умер.