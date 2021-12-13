В Луцке произошло масштабное ДТП с участием шести авто: появились подробности. Фото

В понедельник, 13 декабря, на улице Набережной в Луцке произошло массовое ДТП с участием 6 автомобилей. Каждый из них получил механические повреждения в результате аварии.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал "Новости Луцка и Волыни. Конкурент", разместив фото с места происшествия. Отмечается, что авария привела к пробкам, центр города "парализовало".

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Причины ДТП пока неизвестны, информации о пострадавших нет. На месте инцидента работает экипаж патрульной полиции.

Напомним, 12 декабря в Луцке автомобиль Renault Megane наехал на четырех человек, а затем влетел в дерево. Одна из пострадавших, 39-летняя женщина, в тяжелом состоянии, она без сознания находится в реанимации. Женщина получила множественные травмы, переломы костей черепа и ног. Еще двое травмированных госпитализированы в областную клиническую больницу. За рулем автомобиля был 16-летний подросток. Позже стало известно, что его зовут Дмитрий Рудюк. Машина принадлежит его отчиму, который в день аварии был за границей.

В настоящее время виновник находится в следственном изоляторе по решению суда и ожидает результатов досудебного следствия.

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