В Луцке произошло масштабное ДТП с участием шести авто: появились подробности. Фото
В понедельник, 13 декабря, на улице Набережной в Луцке произошло массовое ДТП с участием 6 автомобилей. Каждый из них получил механические повреждения в результате аварии.
Об инциденте сообщил местный Telegram-канал "Новости Луцка и Волыни. Конкурент", разместив фото с места происшествия. Отмечается, что авария привела к пробкам, центр города "парализовало".
Причины ДТП пока неизвестны, информации о пострадавших нет. На месте инцидента работает экипаж патрульной полиции.
Напомним, 12 декабря в Луцке автомобиль Renault Megane наехал на четырех человек, а затем влетел в дерево. Одна из пострадавших, 39-летняя женщина, в тяжелом состоянии, она без сознания находится в реанимации. Женщина получила множественные травмы, переломы костей черепа и ног. Еще двое травмированных госпитализированы в областную клиническую больницу. За рулем автомобиля был 16-летний подросток. Позже стало известно, что его зовут Дмитрий Рудюк. Машина принадлежит его отчиму, который в день аварии был за границей.
В настоящее время виновник находится в следственном изоляторе по решению суда и ожидает результатов досудебного следствия.
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