На Николавщине произошло ДТП с участием двух грузовиков, есть погибший. Фото

Возле поселка Казанка на Николаевщине 12 декабря в аварии столкнулись две фуры марки DAF. Один из водителей погиб на месте трагедии.

ДТП произошло около 06:35 воскресенья на автодороге Н-11 Николаев – Днепр. Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что 45-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением и протаранил другую фуру такой же марки. Она стояла на обочине дороги, а ее водитель занимался ремонтом транспортного средства.

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Травмы, которые он получил в результате наезда грузовика, оказались несовместимы с жизнью. Погибшему мужчине было 57 лет.

В то же время водителя первой фуры зажало в кабине. По данным ГУ ГСЧС в области, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего. С травмами разной степени тяжести его каретой скорой помощи доставили в больницу.

Событие квалифицировали по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Пока следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря в селе в Черновицкой области в лесу перевернулась фура с древесиной. В результате ДТП 30-летний водитель грузовика погиб.