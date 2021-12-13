Стало известно имя 16-летнего подростка, который сбил людей на переходе в Луцке: "гонял" на авто отчима

Подросток, который 12 декабря на автомобиле Renault Megane устроил крупное ДТП в Луцке, – 16-летний житель города Дмитрий Рудюк. Машина принадлежит его отчиму, который в день аварии был за границей.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Новости Луцка и Волыни". Сам виновник находится в следственном изоляторе по решению суда и ожидает результатов досудебного следствия.

И сам Рудюк, и его спутники, которые в момент аварии находились в машине в качестве пассажиров, являются студентами первого курса высшего профессионального училища Луцка. Имена товарищей виновника ДТП с пострадавшими пока не оглашают.

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Что произошло

12 декабря в центре Луцка на пр-те Соборности автомобиль Renault Megane наехал на четверых человек, а затем влетел в дерево. Пешеходы в момент ДТП переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет светофора. Среди них был и пятилетний ребенок.

Оказалось, что водитель и двое пассажиров несовершеннолетние, а виновник в момент аварии управлял транспортом, принадлежащим его отчиму.

В результате одна 39-летняя женщина получила серьезные множественные травмы и переломы, ее срочно госпитализировали. Еще двоих пострадавших увезла с места инцидента скорая.

Самого подростка, который был задержан через несколько кварталов, отправили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям).

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пострадавшая от лихой езды подростка в Луцке по-прежнему остается без сознания, врачи не спешат давать оптимистичных прогнозов о ее здоровье.