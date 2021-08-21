В Луцке 7-летний мальчик попал под колеса авто, выбежав на дорогу: детали ДТП

В субботу, 21 августа, в Луцке на проспекте Возрождения напротив областной детской больницы водитель "Волги" сбил 7-летнего мальчика. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть и был без присмотра взрослых.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что в результате ДТП у мальчика повреждена рука. Сейчас он чувствует себя нормально, травм, угрожающих жизни или здоровью, нет.

С ребенком также находился друг-сверстник, который не пострадал. Отмечается, что у автомобиля, который попал в инцидент, разбито зеркало.

Видео дня

На месте происшествия работают медики "скорой" и патрульная полиция. Они ожидают приезда родителей ребенка.

Напомним, также 21 августа в Одессе грузовик наехал на женщину, когда та пересекала дорогу в неустановленном месте. Травмы потерпевшей оказались несовместимыми с жизнью. Личность погибшей сейчас устанавливают, как и полные обстоятельства происшествия. Известно, что за рулем грузового автомобиля находился 43-летний водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль сбил в Киеве журналистку и телеведущую Наташу Влащенко. Водитель скрылся с места ДТП, однако его оперативно поймали.