В Киеве в пятницу, 20 августа, автомобиль совершил наезд на журналистку. Водитель скрылся с места ДТП, однако его оперативно поймали.

О дорожно-транспортном происшествии вечером в пятницу сообщила пресс-служба Полиции Киева на странице в Facebook. Уточняется, что транспортное средство проехалось по ноге женщины. О ее состоянии деталей нет.

Инцидент случился с автомобилем Acura в Голосеевском районе столицы, на перекрестке улиц Жилянская и Короленковская.

Как рассказали в полиции, копы оперативно установили сбежавшего водителя и за несколько часов разыскали его. Установлено, что аварию совершил 33-летний житель Киева.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В случае, если суд признает вoдителя Acura виновным, oн мoжет заплатить штраф от 3 до 5 тысяч неoблагаемых минимумов дoхoдов граждан. Также санкция статьи предусматривает исправительные рабoт на срок до двух лет, арест на срoк до шести месяцев или oграничение свoбoды (до трех лет) с лишением права управлять транспoртными средствами на тот же срок.

Напомним, что в Киеве начали ограждать остановки общественного транспорта, чтобы избежать трагических ДТП с гражданами, которые там находятся.

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