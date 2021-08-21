В Киеве водитель сбил журналистку и сбежал с места ДТП: его нашли по горячим следам
В Киеве в пятницу, 20 августа, автомобиль совершил наезд на журналистку. Водитель скрылся с места ДТП, однако его оперативно поймали.
О дорожно-транспортном происшествии вечером в пятницу сообщила пресс-служба Полиции Киева на странице в Facebook. Уточняется, что транспортное средство проехалось по ноге женщины. О ее состоянии деталей нет.
Инцидент случился с автомобилем Acura в Голосеевском районе столицы, на перекрестке улиц Жилянская и Короленковская.
Как рассказали в полиции, копы оперативно установили сбежавшего водителя и за несколько часов разыскали его. Установлено, что аварию совершил 33-летний житель Киева.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В случае, если суд признает вoдителя Acura виновным, oн мoжет заплатить штраф от 3 до 5 тысяч неoблагаемых минимумов дoхoдов граждан. Также санкция статьи предусматривает исправительные рабoт на срок до двух лет, арест на срoк до шести месяцев или oграничение свoбoды (до трех лет) с лишением права управлять транспoртными средствами на тот же срок.
Напомним, что в Киеве начали ограждать остановки общественного транспорта, чтобы избежать трагических ДТП с гражданами, которые там находятся.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
19 августа в Дарницком районе столицы пешеход перебегал дорогу на проспекте Бажана и попал под колеса грузового автомобиля. ДТП стало летальным.
В ночь с 17 на 18 августа на улице Набережно-Рыбальской в Киеве произошла авария с участием Renault. Автомобиль на скорости протаранил отбойник и перевернулся.