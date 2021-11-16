В Луганской области обнаружили застреленным патрульного полицейского: названо имя. Фото

Во вторник, 16 ноября, в городе Рубежное Луганской области обнаружили тело патрульного полицейского Александра Фахруддинова с признаками насильственной смерти. В городе введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству.

Как сообщили в Facebook Патрульной полиции Украины, нападающий завладел табельным огнестрельным оружием убитого сотрудника полиции. Тело найдено на территории админздания.

Также правоохранители обнаружили на месте происшествия следы борьбы. Там работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники СРП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В полиции сообщили, что погибшему было всего 24 года. Он присоединился к команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году и с честью выполнял служебные обязанности.

"В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой", – говорится в сообщении.

Правоохранители выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра.

Напомним, в октябре в Чернигове в микрорайоне Масаны произошло нападение на двух полицейских. Его совершили четыре человека, один из правоохранителей погиб. Умершим оказался капитан полиции. Его коллега попал в больницу. Мужчин нашли на улице прохожие, один из копов был без признаков жизни, а второго в бессознательном состоянии доставили в реанимацию. Оба правоохранителя получили травмы головы.

4 октября в Деснянском районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в жестокой расправе над двумя копами в Чернигове, которые сделали им замечания в супермаркете. Все подозреваемые были взяты под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре во Львовской области 25-летний мужчина вступил в конфликт с 50-летним участником АТО на Донбассе. Инцидент завершился физическими побоями. Военный скончался от полученных травм уже в больнице.