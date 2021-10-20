На Львовщине убили ветерана АТО: 25-летнего подозреваемого уже задержали

В одном из населенных пунктов Золочевского района Львовской области 25-летний мужчина вступил в конфликт с 50-летним участником антитеррористической операции на Донбассе, который завершился физическими побоями. Боец скончался от полученных травм уже в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры. Злоумышленника задержала полиция, ему было предъявлено подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 121 УК Украины).

Предварительно известно, что подозреваемый снимал в аренду одну из комнат АТОшника. В один из октябрьских вечеров мужчины решили вместе выпить и пообщаться о жизни. Между ними встал неразрешимый вопрос, который не удалось уладить беседой и потому арендатор накинулся на мужчину с кулаками.

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Экспертиза заключила, что пострадавший скончался от ударов по голове и грудной клетке. Подозреваемый сейчас содержится в следственном изоляторе и ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене ветеран АТО попал "под горячую руку" двух несовершеннолетних парней, которые жестоко его избили. Молодчиков задержала полиция, но вскоре отпустила. Это возмутило местных жителей и они устроили пикет.