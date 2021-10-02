В Чернигове напали на двух полицейских, один их них погиб. Фото

В ночь на субботу, 2 октября, в Чернигове в микрорайоне Масаны произошло нападение на двух полицейских. Его совершили четыре человека, один из правоохранителей погиб.

Умершим оказался капитан полиции, его коллега, тоже капитан, выжил и находится в больнице. Информацию о событии OBOZREVATEL подтвердил источник в правоохранительных органах.

Избитый и погибший правоохранители служили в одном департаменте миграционной полиции. Их нашли на улице прохожие, один из копов был без признаков жизни, а второго в бессознательном состоянии доставили в реанимацию. Оба правоохранителя получили травмы головы.

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Как отмечает местное издание Gorod.cn.ua, полицейские во время нападения были не в службе. Известно, что четверых подозреваемых уже задержали, они находятся в отделении полиции.

Все обстоятельства избиения правоохранителей устанавливаются, следователи изучают записи с камер наблюдения. По данным наших источников, открыто уголовное производство по п. 19 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге Полтавской области мужчина ударил ножом двух прохожих. Один из пострадавших скончался на месте.