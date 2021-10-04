Суд избирает меру пресечения подозреваемым в смертельном избиении полицейского в Чернигове. Эксклюзивные фото

В понедельник, 4 октября, в Деснянском районном суде Чернигова проходит заседания для избрания меры пресечения четырем подозреваемым в убийстве сотрудника Национальной полиции. Также участники преступных действий избили его напарника, который сейчас находится в реанимации.

OBOZREVATEL следит за развитием событий из зала суда.

Младшему из подозреваемых в особо тяжком убийстве 16 лет, двум его приятелям и подельникам – по 17, и старший только достиг совершеннолетия.

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Фигурантов подозревают по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по сговору группы лиц) и ч.2 ст.186 (грабеж, совмещенный с насилием группой лиц). Суд изучит все материалы следствия и примет решение о том, какое наказание понесет каждый из них, в зависимости от степени причастности.

Напомним, что OBOZREVATEL сообщал о жестоком избиении двух полицейских в Чернигове, которые во время инцидента были одеты в гражданскую одежду и находились на выходном. Шестеро молодых людей нанесли два десятка ударов по голове 30-летнему капитану Артему Ерохину, который скончался до приезда скорой. У него осталась вдова и двое маленьких детей.