В лесу под Киевом нашли мертвым главврача санатория из Ривненщины: подозреваемые уже задержаны

В лесополосе под Киевом нашли тело 50-летнего главврача санатория "Красная Калина" в Ривне Ярослава Сивого. На нем были признаки насильственной смерти. Правоохранители уже задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства.

Об этом говорится в Facebook Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что Сивый не выходил на связь с родными несколько дней. Преступление произошло вечером 20 декабря.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что, находясь в Киеве, Сивый обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему таксисту-гражданину Киргизии с просьбой отвезти его в гостиницу. В этом же автомобиле был его 43-летний приятель. Мужчины согласились подвезти пассажира. Однако во время поездки они поняли, что у потерпевшего могут быть при себе значительные средства.

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Правоохранители отметили, что один из злоумышленников, пересев на заднее сидение, нанес Сивому несколько ударов по голове кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание. У мужчины отобрали банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

После этого полицейские и сотрудники прокуратуры установили местонахождение злоумышленников и задержали их. В настоящее время эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

Отметим, в прокуратуре имя убитого не назвали, однако это именно Сивый написало ривненское издание "Вести".

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