В Днепре возле школы обнаружили тела двух мужчин: выяснились детали трагедии. Фото и видео

Во вторник, 21 декабря, утром в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошло двойное убийство прямо возле школы №131. Предварительно, убиты мужчины без определенного места жительства.

Об этом пишет "Днепр оперативный". Тела лежали на улице без признаков жизни с множественными колото-резаными ранами, также у одного сильно повреждена голова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В это же время неизвестный сообщил о заминировании школы, рядом с которой были обнаружены трупы. Учеников и персонал срочно эвакуировали на улицу, на место приехали оперативные службы, территорию школы сразу оцепили.

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В результате никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Связаны ли между собой два события, пока не известно. Правоохранители проводят расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Измаиле Одесской области обнаружили тело 58-летнего бездомного. Правоохранители выяснили, что мужчину до смерти избили два несовершеннолетних 13-ти и 12-ти лет.

В Киеве несколько подростков жестоко избили бездомного мужчину и похвастались видео в социальных сетях. Позже стало известно, что "небезразличные киевляне" нашли двух подростков, одного из них облили зеленкой.