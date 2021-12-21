В Днепре возле школы обнаружили тела двух мужчин: выяснились детали трагедии. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Происшествия
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Здание школы 'заминировали'

Во вторник, 21 декабря, утром в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошло двойное убийство прямо возле школы №131. Предварительно, убиты мужчины без определенного места жительства.

Об этом пишет "Днепр оперативный". Тела лежали на улице без признаков жизни с множественными колото-резаными ранами, также у одного сильно повреждена голова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В это же время неизвестный сообщил о заминировании школы, рядом с которой были обнаружены трупы. Учеников и персонал срочно эвакуировали на улицу, на место приехали оперативные службы, территорию школы сразу оцепили.

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В результате никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Связаны ли между собой два события, пока не известно. Правоохранители проводят расследование.

Тела лежали на улице без признаков жизни
Убиты мужчины без определенного места жительства
Неизвестный сообщил о заминировании школы
Учеников и персонал срочно эвакуировали на улицу
Территорию школы сразу оцепили

Как сообщал OBOZREVATEL, в Измаиле Одесской области обнаружили тело 58-летнего бездомного. Правоохранители выяснили, что мужчину до смерти избили два несовершеннолетних 13-ти и 12-ти лет.

В Киеве несколько подростков жестоко избили бездомного мужчину и похвастались видео в социальных сетях. Позже стало известно, что "небезразличные киевляне" нашли двух подростков, одного из них облили зеленкой.

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