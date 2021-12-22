В Кривом Роге бывший муж зарезал нового любовника жены: тело нашли в подъезде многоэтажки. Фото

В Кривом Роге в среду, 22 декабря, произошло жуткое убийство. В одном из многоэтажных домов мужчина, который оказался бывшим мужем местной жительнице, зарезал ее нового любовника.

ЧП произошло в подъезде по адресу бульвар Вечерний. Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог".

По данным СМИ, женщина проживает в доме, где произошло убийство, сама. Однако сегодня к ней в одно и то же время пришли муж, с которым она разошлась, но еще не развелась официально, и новый ухажер.

В подъезде соперники начали выяснять отношения. В какой-то момент бывший муж достал нож и нанес 2-3 удара в грудь своему оппоненту.

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Труп мужчины злоумышленник оставил в подъезде и накрыл его ковром. Тело обнаружили местная жительница, которая вместе с ребенком спускалась во двор.

На место убийства выезжали правоохранители. Подозреваемый задержан, сопротивление полицейским он не оказывал. Во время обыска у него обнаружили пневматический пистолет.

В полиции пока происшествие не комментируют.

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