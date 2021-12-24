В Одессе подростки нашли тело новорожденного ребенка: лежало в пакете в заброшенном здании. Фото

В Одессе двое подростков в заброшенном здании обнаружили тело новорожденной девочки. Мертвый ребенок был завернут в полимерный пакет.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области в пятницу, 24 декабря. Здание расположено на улице Сортировочной.

Сейчас неизвестно, как новорожденная оказалась на улице. Личности ее родителей пока также не установлены. Этим будут заниматься правоохранители.

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Как сообщили в пресс-службе, тело ребенка нашли двое подростков. Они вызвали полицию. К заброшенному зданию также прибыли кинологи, криминалисты и судебно-медицинские эксперты.

В отделе коммуникации добавили, что все обстоятельства случившегося в скором времени будут устанавливаться. По факту смерти девочки данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.117 Уголовного кодекса Украины (убийство матерью своего новорожденного ребенка).

В полиции добавили, что в первую очередь будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить точную причину смерти ребенка. После ее результатов будет принято окончательное решение о квалификации трагедии.

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