В Кропивницком инспектора колонии обвинили в изнасиловании двух детей

В Кропивницком инспектора исправительной колонии №6 подозревают в изнасиловании двух девушек 13 и 15 лет. Жертвами злоумышленника стали подруги его сестры.

Как отметила пресс-служба Государственного бюро расследований, мужчине уже сообщили о подозрении. В настоящее время устанавливаются возможные другие пострадавшие от действий инспектора.

Относительно известных инцидентов, следствие установило, что в июле 2021 года после совместного отдыха с друзьями своей сестры задержанный предложил подвезти домой 13-летнюю девушку, которую завез в безлюдное место и изнасиловал. Аналогичное преступление он совершил через два дня с подвыпившей 15-летней жертвой.

Видео дня

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 и ч. 4 ст. 152 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним: в Киевской области задержан гражданин Камеруна, который может быть причастен к изнасилованию 21-летней женщины. Потерпевшая познакомилась с иностранцем в клубе, после чего тот пригласил ее к себе домой. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в Киевской области суд вынес приговор двум жителям Белой Церкви, которые совершили разбойное нападение на женщину и изнасиловали ее. Преступникам было всего 18 и 19 лет, а их жертве – за 40. То, что женщина выжила после ножевых ранений, медики назвали чудом, но выяснилось, что один из насильников был болен ВИЧ-инфекцией – и он об этом знал.

Как сообщал OBOZREVATEL: