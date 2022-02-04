В Кривом Роге покупатель напал на продавщицу и пытался ее изнасиловать: делом занялась полиция

В четверг, 3 февраля, в сети появилось видео, как мужчина в магазине в Кривом Роге пытался изнасиловать продавщицу. Соответствующее заявление уже поступило правоохранителям, идет проверка и выяснение обстоятельств инцидента.

Об этом "Информатору" сообщили в пресс-службе Криворожской районной полиции. Нападение произошло в одном из магазинов одежды города.

Напомним: ранее в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в том, что он два дня у себя дома удерживал и насиловал 25-летнюю женщину. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Примечательно, что задержанного уже судят за аналогичное преступление, но он вышел из-под стражи под залог.

Видео дня

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры рассказали, что поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина бил ее, душил, поджигал ей волосы. 18 января злоумышленник отпустил потерпевшую, после чего она сразу обратилась правоохранителям.

Также в Киевской области суд вынес приговор двум мужчинам, которые совершили разбойное нападение на женщину и изнасиловали ее. Преступникам было всего 18 и 19 лет, а их жертве – за 40. То, что женщина выжила после ножевых ранений, медики назвали чудом, но выяснилось, что один из насильников был ВИЧ-инфицированный – и он знал об этом. Теперь один из злоумышленников проведет в тюрьме семь лет, а другой – девять.

Как сообщал OBOZREVATEL: