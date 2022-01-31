Под Киевом задержали иностранца: подозревают в изнасиловании женщины

В Софиевской Борщаговке Киевской области задержали гражданина Республики Камерун, который может быть причастен к изнасилованию 21-летней женщины. Потерпевшая познакомилась с иностранцем в клубе, после чего тот пригласил ее к себе домой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции киевской. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

По словам правоохранителей, к ним обратилась медик одной из больниц и сообщила об изнасиловании женщины.

Предварительно было установлено, что потерпевшая со своей подругой отдыхали в ночном клубе, где познакомились с иностранцем. В дальнейшем они решили продолжить общение дома у мужчины.

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"Около 3 часов выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой. Сейчас же мужчина задержан", – рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

По факту изнасилования открыто уголовное производство. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области 48-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку-односельчанку. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 5-летней девочки. Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружили видеозаписи с детской порнографией.