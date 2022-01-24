Под Киевом парни ограбили и изнасиловали женщину – у одного из них ВИЧ: суд вынес приговор

Суд вынес приговор двум жителям Белой Церкви Киевской области, которые совершили разбойное нападение на женщину и изнасиловали ее. Преступникам было всего 18 и 19 лет, а их жертве – за 40. То, что женщина выжила после ножевых ранений, медики назвали чудом, но выяснилось, что у одного из насильников оказалась ВИЧ-инфекция – и он о ней знал.

Подробнее о резонансном преступлении читайте в материале OBOZREVATEL.

Преступление произошло в феврале 2020 года. 42-летняя Ольга (имя изменено), поздним вечером вышла из дома. В это время на улице сидели двое парней, которые пошли за ней. Как выяснил OBOZREVATEL, это Марк Удовенко и Игорь Исаков.

"Друзья увидели идущую в одиночестве женщину и решили ограбить ее. Проследили за ней, а затем на улице Молодежной – возле гаражей – напали. Удовенко несколько раз ударил ножом, душил, а потом изнасиловал. Исаков – заставил женщину удовлетворить его, но без проникновения, а потом забрал телефон и часы. После этого преступники бросили женщину и скрылись", – рассказал наш собеседник в полиции.

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Очень быстро правоохранители вышли на след подозреваемых. На месте преступления нашли следы борьбы и разбросанные вещи, а во время обыска дома у Исакова – украденный телефон, спрятанный в вентиляционном отверстии.

Что могло толкнуть двух парней на столь тяжкие преступления, трудно представить, однако экспертиза показала, что оба они были в состоянии алкогольного опьянения.

Ни у одного из них не было судимостей, правда Удовенко попадался с наркотиками. Но в то время он был несовершеннолетним, да и доза каннабиса была маленькой – потому отделался испугом.

Спустя два года Марка подозревали в грабеже супермаркета "Фуршет" на улице Митрофанова в Белой Церкви. В сентябре 2019 ночью преступники разбили стеклянные двери и проникли внутрь – забрали сигареты, ящики с пожертвованиями и скрылись.

"Судя по всему, дело замяли", – говорит источник. А уже через год ошалевший от безнаказанности парень пошел уже на серьезные преступления.

"Дико и то, что насильник знал о своей болезни – он стоит на учете с ВИЧ-инфекцией (третья стадия) и таким образом допустил риск заражения женщины", – поделился наш собеседник.

Суд над обвиняемыми в тяжких преступлениях из-за этических моментов и для неразглашения имени пострадавшей был закрытым. Снисхождения преступники не дождались: Белоцерковский горрайонный суд Киевской области признал Марка Удовенко виновным в изнасиловании, разбойном нападении и в том, что сознательно подверг женщину риску заражения вирусом иммунодефицита человека (ч. 1 ст. 130 , ч. 1 ст.152, ч. 2 ст.187 УК Украины). Теперь он девять лет проведет в тюрьме.

Его сообщника Игоря Исакова суд признал виновным в сексуальном насилии и разбойном нападении (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 187 УК Украины) – за это ему придется провести за решеткой семь лет.

Как рассказали в Киевской областной прокуратуре, кроме того будет конфискована половина имущества преступников и они должны выплатить пострадавшей боле 450 тысяч гривен материального и морального ущерба.