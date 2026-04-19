В Кривом Роге парень выстрелил 16-летней девушке в глаз: между подростками возник конфликт. Фото

В Кривом Роге произошел серьезный инцидент с участием подростков. 16-летняя девушка получила ранение глаза в результате выстрела во время конфликта. Ее госпитализировали, медики оценивают состояние потерпевшей.

Правоохранители уже установили личность стрелка. О происшествии сообщили в полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел во время конфликта между подростками. В ходе ссоры парень произвел выстрел, в результате чего пуля попала девушке в глаз. Пострадавшую оперативно доставили в больницу для оказания помощи.

Правоохранители установили личность парня, причастного к происшествию. Сейчас продолжается проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства инцидента, а также происхождение оружия, из которого был произведен выстрел.

Как писал OBOZ.UA, 15-летнего школьника, который устроил стрельбу в лицее города Чоп на Закарпатье, арестовали на 60 суток без возможности внесения залога. Напомним, что огонь в направлении одноклассников подросток открыл 16 апреля, ранив одного из парней в плечо.

