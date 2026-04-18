На Закарпатье подросток открыл стрельбу в лицее: какую меру пресечения избрал суд

15-летнего школьника, который устроил стрельбу в лицее города Чоп на Закарпатье, арестовали на 60 суток без возможности внесения залога. Напомним, что огонь в направлении одноклассников подросток открыл 16 апреля, ранив одного из ребят в плечо.

Меру пресечения нападающему избрал Ужгородский горрайонный суд. Об этом 18 апреля на официальном сайте сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Действия юноши квалифицированы как совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц, то есть уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ.

Что совершил несовершеннолетний

Следователи установили, что 15-летний в течение февраля – марта этого года заказал через интернет шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. Пистолет и патроны в дальнейшем переделали, сделав их пригодными для убийства.

В четверг, 16 апреля, около 9:30 девятиклассник принес оружие в школу и несколько раз выстрелил в направлении детей. Одна из пуль ранила ученика в плечо.

Подозреваемый после содеянного сбежал из школы, но его быстро нашли. Правоохранители изъяли оружие.

По состоянию на субботу следствие "отрабатывало все версии и устанавливает мотивы действий подростка".

Ранее в Национальной полиции сообщали: "По предварительным данным, подросток мог действовать под влиянием и психологическим давлением неустановленных лиц, с которыми контактировал через один из мессенджеров, а познакомился через онлайн-игру".

Как писал OBOZ.UA, спецслужбы государства-агрессора РФ часто используют популярные видеоигры, например Roblox или Arma 3, а также специальные приложения вроде Discord для манипулятивного "общения" с детьми из Украины. Подростков не обязательно призывают к прямому сотрудничеству – их могут обмануть, предложив подарок за выполненную "миссию". Полицейские призвали родителей поговорить об этом с детьми и объяснить им риски.

