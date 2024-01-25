В Кривом Роге мужчина из РПГ выстрелил по многоэтажке и попал по детской спальне: детали ЧП. Фото

В четверг, 25 января, в Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестный мужчина выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по жилой многоэтажке. Попадание пришлось в окно детской комнаты одной из квартир.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, уточнив, что событие произошло в Терновском районе города. В комнате никого не было, маленькие хозяева комнаты как раз находились у бабушки. По другим данным, в квартире была молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года. Во всяком случае, люди, к счастью, не пострадали.

Как сообщили OBOZ.UA в полиции Днепропетровщины, взрывной волной повреждено, предварительно, около 5 квартир. Правоохранители уже открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) УКУ.

Напомним, 21 января в Запорожье мужчина дважды выстрелил в женщину прямо на улице. В результате полученных травм она скончалась в карете скорой помощи. Прибывшие на место преступления правоохранители увидели, что правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Когда мужчина увидел сотрудников полиции, он застрелился.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве мужчине прострелили обе ноги во время прогулки у озера. Предварительно событие произошло недалеко от улицы Елизаветы Чавдар.

– В начале января в Харькове в ТРЦ "Никольский" произошла стрельба. Один из пьяных посетителей подрался с другим, а после того, как вмешалась охрана, достал оружие и дважды выстрелил вверх. Фигуранта задержала полиция.

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