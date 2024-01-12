В Киеве на Осокорках мужчине во время прогулки прострелили ноги. Фото

В Дарницком районе Киева мужчину мужчине из оружия ранили обе ноги во время прогулки у озера. Предварительно событие произошло недалеко от улицы Елизаветы Чавдар.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"Прострелили обе ноги, когда гулял у озера. Ночью с 10 на 11 января в больницу в Дарницком районе в больницу обратился мужчина с ранениями обеих ног. С собой он принес и две 9 мм гильзы. Врачи оказали помощь и вызвали полицию", – говорится. в сообщении.

Пострадавший сообщил, что якобы гулял у озер, находящихся на улице Елизаветы Чавдар. Там какой-то неизвестный открыл по нему огонь.

Пока официального заявления от полиции нет, однако, наш собеседник в правоохранительных органах сообщил, что они получили эту информацию и проверяют ее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в ТРЦ "Никольский" произошла стрельба. Один из пьяных посетителей подрался с другим, а после того, как вмешалась охрана, достал оружие и дважды выстрелил вверх. Фигуранта задержала полиция.

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