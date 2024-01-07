В ТРЦ Харькова произошла стрельба: фигуранта задержали. Видео

В Харькове в ТРЦ "Никольский" произошла стрельба. Один из посетителей, будучи нетрезвым, подрался с другим, а после того, как вмешалась охрана, достал оружие и дважды выстрелил в воздух. Фигуранта задержала полиция.

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Об инциденте 7 января рассказал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, 20-летний парень пришел в торговый центр вместе с другом, который ждал там гражданскую жену – девушка работает продавцом-консультантом в одном из отделов.

Там и начался конфликт. Парню не понравилось, как один из покупателей говорил с женой его друга и он вступил в перепалку, началась драка, рассказал Болвинов.

"Все продолжалось не более двух минут – в ситуацию вмешались охранники центра. Но после драки парень достал оружие и дважды выстрелил в воздух. По предварительным данным, это был стартовый пистолет, а сам стрелок – выпивши", – рассказал начальник следственного управления полиции.

Сергей Болвинов сообщил, что фигурант уже задержан, ему инкриминируют хулиганство, а именно грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с применением огнестрельного оружия.

"Хочу отметить – в условиях военного положения в прифронтовом городе на такие случаи реагируем максимально жестко и по закону. Безопасность наших граждан – это одна из главных задач в работе полиции", – отметил Болвинов.

Отметим, пресс-служба полиции Харьковской области вечером накануне сообщила, что правоохранители получили сообщение о драке и стрельбе в продуктовом магазине ТРЦ 6 января в 18:30. По адресу оперативно выехала следственно-оперативная группа.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве оперативно задержали мужчину, который устроил стрельбу на Шелковичной. Фигурант стрелял из своего авто Porsche, после чего скрылся в неизвестном направлении.

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