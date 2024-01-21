В Запорожье мужчина застрелил женщину на улице и покончил жизнь самоубийством: появились подробности. Фото

Утром 21 января в Запорожье возле сквера Пограничников в Александровском районе мужчина дважды выстрелил в женщину. В результате полученных травм она умерла в карете скорой помощи.

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Позже стало известно, что нападавший совершил самоубийство недалеко от места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Женщина, которая стала свидетелем стрельбы, сообщила о преступлении в дежурную часть отдела полиции №2. По словам заявительницы, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину и пока еще находится неподалеку.

Оперативно на указанное место прибыл наряд полиции. Правоохранители увидели, что правонарушитель сидел на скамейке в сквере.

После того, как мужчина увидел возле себя сотрудников полиции, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.

Сейчас на месте работают полицейские территориального подразделения полиции, управление уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты. Подробные обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

По информации местного издания "Акцент", нападавший якобы пытался вырвать у женщины сумку. Также сообщается, что мужчина и женщина, вероятно, знали друг друга – на это указывают свидетельства очевидцев преступления.

Напомним, в Харькове в ТРЦ "Никольский" произошла стрельба. Один из посетителей, будучи нетрезвым, подрался с другим, а после того, как вмешалась охрана, достал оружие и дважды выстрелил в воздух. Фигуранта задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева мужчине из оружия прострелили обе ноги во время прогулки у озера. Предварительно событие произошло недалеко от улицы Елизаветы Чавдар.

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