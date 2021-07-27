На Волыни задержали 21-летнего извращенца, нападавшего на женщин в лифтах

В городе Ковель Волынской области 21-летнего мужчину заподозрили в нескольких эпизодах сексуального насилия. Нападения на женщин происходили в лифтах многоэтажек, а также на улицах города.

Подозреваемого удалось задержать. Ему уже объявили о подозрении, сообщила пресс-служба Волынской областной прокуратуры на официальном сайте во вторник, 27 июля.

Известно о минимум четырех пострадавших, которые подверглись насилию на протяжении июля 2021 года. В сообщении сказано, что преступник совершал действия сексуального характера, нападая на женщин всех возрастов.

Следствие установило личность подозреваемого. Он – 21-летний местный житель. Другие подробности о мужчине, а также обстоятельства, при каких произошли нападения на женщин, не разглашаются.

Производство против жителя Ковеля открыли по ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие, совершенное повторно).

Пока что задержанный ожидает судебного заседания, на котором ему должны избрать меру пресечения.

Если вину фигуранта удастся довести в судебном порядке, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что недавно в Ковеле вынесли приговор мужчине, который разгуливал полностью голым на территории местного храма РПЦ в Украине (Украинской православной церкви Московского патриархата). За мелкое хулиганство он должен заплатить штраф в 51 гривну, но может подать апелляцию.

Как ранее писал OBOZREVATEL: