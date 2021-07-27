На Тернопольщине изнасиловали 13-летнюю девочку: школьница попала в больницу

В селе Настасив Тернопольской области трое несовершеннолетних якобы изнасиловали 13-летнюю девочку во время отдыха с распитием спиртного. Пострадавшую в шоковом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Об инциденте сообщили в местном Instagram-сообществе "Файний Тернопіль", ссылаясь на информацию от читателей. По данным OBOZREVATEL, подозрение в совершении преступления объявлено 17-летнему парню из соседнего села.

В соцсети же написали о причастности к изнасилованию именно трех подростков в возрасте 14-16 лет: двое из них живут в селе Лучка, а один – в Воле.

"Пришли в гости к трем девушек из с. Настасив. Они отдыхали на местном пруду, после распитого алкоголя изнасиловали одну из девушек", – говорится в сообщении.

Отмечалось, что пострадавшая находилась в реанимации, правоохранители задержали двух парней из компании, а третьего продолжили искать.

В комментарии OBOZREVATEL источники рассказали, что заявление об изнасиловании в полицию поступило еще вечером в субботу, 24 июля: несовершеннолетняя пострадала в одном из сел Тернопольского района, с места инцидента девочку забрали медики скорой – она была в шоковом состоянии.

Подчеркивается, что о подозрении в совершении преступления сообщили 17-летнему жителю соседнего села, с которым пострадавшая "отдыхала и пила". По указанному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УКУ, назначили экспертизы.

Подробностей инцидента нет, так как девочку не могли опросить – 27 июля ее только перевели из реанимации в обычную палату. В то же время известно, что до конца этого дня суд должен был избирать подозреваемому меру пресечения.

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