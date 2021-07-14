Под Житомиром задержали 25-летнего педофила, который поиздевался над ребенком

В Житомирском районе задержали 25-летнего молодого человека, который изнасиловал малолетнего мальчика. Педофил вывез в поле несовершеннолетнего соседа и надругался над ребенком.

О совершенном преступлении сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры. Отмечается, что об изнасиловании ребенка правоохранителям расказала мать пострадавшего.

Инцидент произошел в Коростышевском районе 9 июля около 15 часов 30 мин.

"Ювенальная прокурором Коростышевскую окружной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали педофила и сообщили ему о подозрении. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

"Учитывая тяжесть совершенного преступления, ювенальный прокурор будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в прокуратуре.

Согласно закону, за изнасилование малолетнего ребенка педофилу светит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование проводит отдел полиции № 2 Житомирского райуправления милиции.

Как сообщал OBOZREVATEL :

в городе Коростень Житомирской области задержали 47-летнего мужчину, который неоднократно насиловал малолетнюю крестницу и развращал ее сестренку. Также злоумышленник хранил дома детскую порнографию.