На Волыни суд оштрафовал мужчину, который голым пришел в церковь

В городе Ковель Волынской области вынесли приговор мужчине, который разгуливал полностью голым на территории местного храма РПЦ в Украине (Украинской православной церкви Московского патриархата). За мелкое хулиганство он должен заплатить штраф в 51 гривну.

Соответствующее решение принял Ковельский горрайонный суд Волынской области. Уточним: личность местного жителя не разглашается. В постановлении суда только сказано, что обвиняемый официально нигде не работает.

Известно, что свою выходку он совершил еще 3 мая текущего года. Около 12:00 мужчина пришел в церковь "Воскресения Славущего" по улице Тараса Боровца, 5, неодетым. Его поступок был определен как нарушение статьи 173 КУоАП Украины.

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В решении суда указано, что мужчина находился в церкви без одежды, "чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан".

В ходе судебных заседаний обвиняемый подтвердил указанные обстоятельства и был признан виновным.

Доказательствами также послужили свидетельства очевидцев и ролик, записанный нагрудной видеокамерой патрульного, который вместе с коллегами прибыл на место инцидента после вызова.

При этом пресс-служба суда не уточнила, как мужчина пояснил свой поступок и комментировал ли мотив вообще.

Согласно решению судьи, признанный виновным "прихожанин" должен заплатить 51 гривну штрафа и 454 грн судебного сбора. Такой приговор он может обжаловать, подав апелляцию.

Как писал OBOZREVATEL: