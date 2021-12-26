На Киевщине в результате ДТП загорелся автомобиль: пострадала семья. Фото

В воскресенье, 26 декабря, на автодороге Киев-Чернигов вблизи села Скибин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого возникло возгорание транспортного средства. В аварии пострадала семья с двумя детьми.

Как сообщила в Facebook пресс-служба Броварского районного управления полиции, столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и BMW X5 произошло около 14 часов. В результате ДТП ВАЗ, которым управлял 32-летний водитель, загорелся.

В BMW находилась семья: 32-летний мужчина, находившийся за рулем, его жена и двое детей 7-ти и 9-ти лет. Они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи.

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На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции, спасатели и медики. Правовая квалификация ДТП будет предоставлена после установления всех обстоятельств происшествия.

По данным Патрульной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмированы 27 296 человек.

Статистика свидетельствует, что, в частности, в ноябре, в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушения правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушением правила проезда перекрестка. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.

Кроме того, 22 декабря в Одесской области столкнулись автомобиль BMW X5 и Renault Duster патрульной полиции. В ДТП пострадали пассажирка первого авто и двое правоохранителей. На видео с места ДТП видно, что после удара автомобиль врезался в стену дома. В то время как патрульное авто развернуло посреди дороги.

В тот же день на железнодорожном переезде под Мариуполем произошла жуткая авария. Там тепловоз сбил загруженную "Газель". Удар был настолько сильным, что автомобиль развернуло в другую сторону. В аварии обошлось без жертв. Однако водитель "Газели" в результате аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, рану лобной части головы. Его госпитализировали в областную больницу интенсивного лечения.

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