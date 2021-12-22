В Харькове трамвай попал в ДТП, пострадали три человека. Фото и видео

В Харькове в районе Конного рынка на площади Защитников Украины произошла авария с трамваем: он сошел с рельсов и врезался в ограждение, а после этого еще и выехал на дорогу. Вследствие ДТП пострадали три человека.

Инцидент произошел в среду, 22 декабря, около 9 утра. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте аварии работали правоохранители и медики. Выяснилось, что трамвай сошел с рельсов во время движения. Пострадавшими оказались три женщины 1978 и 1956 года рождения, все они были пассажирками транспортного средства.

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Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии "Общественному" уточнил, что тяжелых травм никто не получил, все пострадавшие отделались ушибами.

Напомним, в Шевченковском районе Киева из-за припаркованного рядом с путями автомобиля Mercedes остановилось движение трамваев. Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявской.

В Оболонском районе Киева в среду, 24 ноября, трамвай сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

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