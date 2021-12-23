Под Мариуполем тепловоз сбил 'Газель' на железнодорожном переезде. Фото ДТП

На железнодорожном переезде под Мариуполем произошла жуткая авария. Там тепловоз сбил загруженную "Газель".

ДТП произошло после обеда в среду, 22 декабря. Об этом сообщает местное издание 0629.

На место происшествия выезжали правоохранители и медики. Следователи установили, что водитель "Газели" намеревался проскочить перед локомотивом, но не успел. Удар был настолько сильным, что автомобиль развернуло в другую сторону.

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При этом обошлось без жертв. Однако водитель "Газели" вследствие аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, рану лобной части головы. Его госпитализировали в областную больницу интенсивного лечения.

Кроме того, авария вызвала задержку поездов на несколько часов. А для разблокировки рельсов были вызваны спасатели.

По данным патрульной полиции, только с января по ноябрь в Украине произошло более 170 тыс. аварий, которые унесли жизни почти 3 тыс. человек.

Напомним, в Киеве в ночь с 14 на 15 декабря BMW на скорости протаранил два припаркованных автомобиля, а потом въехал в стену ТРЦ Dream Town.

7 декабря на автодороге вблизи города Чернигов произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом. В результате аварии 13 человек погибли и шесть получили телесные повреждения.

В пятницу, 10 декабря, недалеко от города Борисполь Киевской области произошла авария с участием автобуса и двух микроавтобусов. В результате ДТП пострадали четыре человека.

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