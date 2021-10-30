В Киевской области произошло ДТП с мотоциклом: погиб 18-летний пилот. Фото и видео

В субботу, 30 октября, в Киевской области на автодороге между Ирпенем и Бучей произошло лобовое ДТП – столкнулись автомобиль Skoda и мотоцикл Suzuki. 18-летний пилот скончался в больнице.

Об аварии, произошедшей около 20:00, сообщили в Facebook Патрульной полиции Киевской области. В Telegram dtp.kiev.ua также рассказали подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что погибший мотоциклист летом 2021 года уже был участником ДТП с пострадавшими. Теперь парня госпитализировали в критическом состоянии, однако спасти его не удалось

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В сообществе отметили, что Skoda выехала на встречную полосу для обгона. Во время этого маневра и произошло столкновение, в результате которого передняя часть автомобиля сильно повреждена, а у мотоциклиста шлем раскололся пополам. От удара парень улетел на 50 метров и лежал неподвижно.

Также отмечается, что в автомобиле ехала семья с ребенком. Никто из них не пострадал, однако все находятся в шоковом состоянии от случившегося.

Отметим, по факту ДТП водителю автомобиля может грозить санкция ч.2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение") – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами срок до трех лет или без такового. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 26 октября в Харькове подросток на Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet Aveo. Погибли два человека, еще двое пострадали. Больше всего пострадало авто Infiniti – его переднюю часть полностью смяло. Оно на красный сигнал светофора на большой скорости двигалось в сторону аэропорта.

28 октября также в Харькове произошло ДТП с участием двух автомобилей – Daewoo и снова Infiniti. В аварии погибла 72-летняя женщина. Погибшая шла по пешеходному переходу, когда на нее наехал Infiniti. От удара женщину отбросило под колеса Daewoo. За рулем Infiniti была 31-летняя местная жительница.

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