На Одесчине авто сбило ребенка на велосипеде: мальчик умер до приезда скорой. Фото

В Белгород-Днестровском районе на Одесщине мужчина за рулем Dodge Charger сбил на дороге маленького велосипедиста. Травмы, которые получил 10-летний мальчик, оказались несовместимы с жизнью.

Трагический случай произошел 24 октября в селе Струмок Татарбунарской городской общины. О нем сообщает отдел коммуникации ГУНП в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ребенок умер еще до приезда скорой помощи. Правоохранители установили, что автомобилем Dodge Charger, который сбил мальчика, руководил 37-летний житель Одесского района.

Мужчина был трезв, это показал тест на содержание алкоголя в крови, который провели на месте происшествия.

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Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает 3-8 лет лишения свободы, одновременно с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без него.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним: на прошлой неделе во время сильного ветра деревья упали на припаркованные авто сразу в нескольких районах Одессы. Происшествие обошлось без пострадавших, повреждения получили только транспортные средства.

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