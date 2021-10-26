В Харькове 16-летний подросток на Infiniti устроил смертельное ДТП: эксклюзивные фото с места аварии

На улице Одесской в Харькове подросток на Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet Aveo. Погибло два человека, еще двое пострадали. Трагедия произошла вечером 26 октября.

OBOZREVATEL публикует эксклюзивные кадры с места смертельной аварии. Как передает корреспондент нашего издания в Харькове, автомобили находятся на огромном расстоянии друг от друга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На фото показано, что на месте аварии работают правоохранители, вокруг собрались свидетели. По дороге разбросаны детали автомобилей и дорожные знаки. Место оградили лентами. Сами транспортные средства буквальна разорвало на части.

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Больше пострадало авто Infiniti – его переднюю часть полностью смяло. Оно на красный сигнал светофора на большой скорости двигалось в сторону аэропорта.

Красная Chevrolet Aveo, которая ехала на зеленый сигнал светофора по проспекту Гагарина, также практически разрушена.

По предварительным данным Telegram-канала "Х***й Харьков", водитель Infiniti несовершеннолетний – он 2005 года рождения.

OBOZREVATEL собрал все, что известно о смертельной аварии на Одесской в Харькове. Видео столкновения, что грозит виновнику и кто погиб в ДТП – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Херсоном внедорожник Volkswagen Touareg вылетел с дороги и врезался в дерево – авто буквально сплющило. Автомобилем управлял 15-летний Ярослав Потапенко. Вместе с ним на месте аварии погибли трое его друзей, еще двое получили тяжелые травмы.