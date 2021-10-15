В Киеве водитель грузовика сбил двух пешеходов и сбежал с места ДТП: наезд на людей сняли на видео

В пятницу, 15 октября, на трассе по ул. Степана Бандеры в Киеве водитель грузовика резко свернул на обочину и совершил наезд на двух пешеходов. Он не убавил скорость и скрылся с места ДТП, не поинтересовавшись состоянием пострадавших.

Об этом сообщил Telegram-канал "dtp kiev". Жуткий момент аварии удалось снять на камеру пассажирам мимо проезжающего авто (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Для того чтобы задержать подозреваемого в наезде на людей, сотрудники Национальной полиции объявили план "Перехват". Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников в полиции, виновника ДТП уже задержали и доставляют в медицинское учреждение для проведения экспертизы на содержание алкоголя крови.

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Пострадавшие пешеходы остались живы, по предварительной информации водитель грузовика управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения

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