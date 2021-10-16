Водитель грузовика, сбивший двух пешеходов в Киеве, арестован без права залога: подробности смертельного ДТП

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Расследования
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Авария в Киеве

Водителю грузовика, который в пятницу, 15 октября, сбил двух пешеходов в Оболонском районе Киева, грозит до десяти лет тюремного срока. На данный момент он помещен под стражу без права внесения залога.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, мужчина 1974 года рождения в нетрезвом состоянии был задержан согласно статье 208 Уголовного кодекса Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом").

ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры, где водитель "МАН" сбил двух пешеходов 1977 и 1996 рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные.

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Грузовик, которым управлял нетрезвый водитель

Оба пострадавших, одним из которых является известный историк Александр Зинченко, были госпитализированы. Его спутник, парень, которому через неделю должно было исполниться 25 лет, 16 октября от травм умер в больнице.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 286-1 УК, согласно которой подозреваемому грозит от пяти до десяти лет тюремного срока с лишением водительских прав на срок от пяти до десяти лет.

Результат проверки на алкоголь

В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда подозреваемый помещен под стражу без права на залог.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября смертельное ДТП также произошло на Закарпатье, где легковой автомобиль влетел в эвакуатор. Вследствие аварии погибли четыре человека.

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