Водитель грузовика, сбивший двух пешеходов в Киеве, арестован без права залога: подробности смертельного ДТП
Водителю грузовика, который в пятницу, 15 октября, сбил двух пешеходов в Оболонском районе Киева, грозит до десяти лет тюремного срока. На данный момент он помещен под стражу без права внесения залога.
Как сообщает пресс-служба полиции Киева, мужчина 1974 года рождения в нетрезвом состоянии был задержан согласно статье 208 Уголовного кодекса Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом").
ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры, где водитель "МАН" сбил двух пешеходов 1977 и 1996 рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные.
Оба пострадавших, одним из которых является известный историк Александр Зинченко, были госпитализированы. Его спутник, парень, которому через неделю должно было исполниться 25 лет, 16 октября от травм умер в больнице.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 286-1 УК, согласно которой подозреваемому грозит от пяти до десяти лет тюремного срока с лишением водительских прав на срок от пяти до десяти лет.
В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда подозреваемый помещен под стражу без права на залог.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября смертельное ДТП также произошло на Закарпатье, где легковой автомобиль влетел в эвакуатор. Вследствие аварии погибли четыре человека.