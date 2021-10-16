Водитель грузовика, сбивший двух пешеходов в Киеве, арестован без права залога: подробности смертельного ДТП

Водителю грузовика, который в пятницу, 15 октября, сбил двух пешеходов в Оболонском районе Киева, грозит до десяти лет тюремного срока. На данный момент он помещен под стражу без права внесения залога.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, мужчина 1974 года рождения в нетрезвом состоянии был задержан согласно статье 208 Уголовного кодекса Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом").

ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры, где водитель "МАН" сбил двух пешеходов 1977 и 1996 рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные.

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Оба пострадавших, одним из которых является известный историк Александр Зинченко, были госпитализированы. Его спутник, парень, которому через неделю должно было исполниться 25 лет, 16 октября от травм умер в больнице.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 286-1 УК, согласно которой подозреваемому грозит от пяти до десяти лет тюремного срока с лишением водительских прав на срок от пяти до десяти лет.

В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда подозреваемый помещен под стражу без права на залог.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября смертельное ДТП также произошло на Закарпатье, где легковой автомобиль влетел в эвакуатор. Вследствие аварии погибли четыре человека.