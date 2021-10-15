На Прикарпатье мотоциклист сбил мать с ребенком на переходе: девочка умерла в 'скорой'. Фото и видео

Вечером 14 октября в Калуше Ивано-Франсковской области водитель мотоцикла на большой скорости наехал на мать с 6-летней дочерью. Ребенка отбросило на несколько метров, а мотоциклист даже не притормозил и скрылся с места аварии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Ивано-Франсковском регионе. Пострадавшая девочка скончалась по дороге в больницу, правоохранители объявили байкера в розыск (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Камеры внешнего наблюдения зафиксировали момент трагедии. На кадрах видно, что на установленном месте дорогу переходили две женщины, которые вели за руку двух малолетних детей. На половине пути взрослые увидели мчащегося мотоциклиста: одна замерла и остановила малыша, другая продолжила путь вместе с дочкой и оказалась под колесами лихача.

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Сейчас полиция проводит следственные действия, чтобы определить личность водителя и его местонахождение. Ему предъявят обвинения по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, согласно которой мотоциклисту грозит до восьми лет лишения свободы.

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