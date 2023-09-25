В Киеве началось рассмотрение апелляции Коломойского по мере пресечения. Фото и видео

В Киеве началось рассмотрение апелляции Игоря Коломойского по избранию ему меры пресечения. 2 сентября Шевченковский районный суд столицы вынес решение о содержании олигарха под стражей до 31 октября с возможностью внесения залога 509,960 млн грн.

На заседании суда в понедельник, 25 сентября, Коломойский заявил, что сбегать никуда не собирается, поэтому считает постановление суда от 2 сентября необоснованным и просит его отменить. А представители "1+1", прибывшие в суд поддержать владельца канала, выразили готовность взять олигарха на поруки (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

Перед заседанием Коломойский сказал журналистам, что ждет от суда "справедливости", и добавил, что его содержат в "нормальных условиях", передает "Радио Свобода". На вопрос, связывался ли с представителями власти после ареста, сказал, что у него в камере нет телефона.

Видео дня

Также бизнесмен заявил, что ему не разрешают видеться с родственниками, но разрешают с адвокатами.

В начале заседания его выпустили из "аквариума" и олигарх сел рядом со своими адвокатами.

Поддержать Коломойского в суд пришли экс-министр культуры Александр Ткаченко, нардеп Александр Дубинский, работники канала 1+1 Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, Игорь Цыганик, Александр Моторный и другие.

Представители "1+1" выразили готовность взять олигарха на поруки.

"Я среди тех людей, которые готовы взять Игоря Валерьевича на поруки с тем, чтобы он участвовал в судебном заседании, находясь дома", – сказала ведущая "1+1" Алла Мазур во время перерыва в суде.

В свою очередь Наталья Мосейчук сказала, что с приходом Коломойского на "1+1" началось развитие канала благодаря свободе слова, которую дали коллективу. Сейчас есть возможность проявить гуманность коллектива, который работал с этим инвестором, говорит она.

"Мы думаем, что государство на уровне суда должно признать как его плюсы, так и минусы. Мы пытаемся посмотреть на эту ситуацию отстраненно, это не сказывается на информационной политике канала. Нет такого, чтобы нам кто-то приказал, чтобы мы что-то говорили об интересах Коломойского. Нет, такого нет", – сказала Мосейчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка". По данным следствия, в 2013-2020 годах олигарх легализовал более 0,5 млрд грн путем их вывода за границу, использовав инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

– Также олигарха подозревают в организации подделки документов на перевод средств, всего объявлено три подозрения.

– В НАБУ заявили, что Коломойский разработал план завладения средствами "ПриватБанка" для финансирования оффшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале банка.

– Сам олигарх назвал абсурдными предъявленные ему обвинения по делу "ПриватБанка".

– 16 сентября Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения Коломойскому в части залога, установив ее размер в 3 млрд 891 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!