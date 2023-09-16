Суд избрал новую меру пресечения для Коломойского: размер залога увеличен в 7,4 раза. Фото

Шевченковский районный суд города Киева избрал новое мероприятие для украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Размер залога увеличен в 7,4 раза – с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщают украинские СМИ. При этом суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила залог почти в 5,8 миллиарда гривен в связи с новым подозрением бизнесмену и "пропорционально нанесенному ущербу".

Накануне в Службе безопасности Украины подтвердили, что бизнесмен Игорь Коломойский уведомлен о еще одном подозрении. В этот раз ему инкриминируют незаконное завладение 5,8 млрд грн на протяжении 2013-2014 годов.

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Коломойского подозревают в создании преступной группировки из сотрудников ПриватБанка, с помощью которых он якобы осуществлял систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал, впоследствии сумма фейковых "взносов" была выведена на счета Коломойского.

Ранее детективы НАБУ по согласованию с САП вручили подозрение Коломойскому. Бывший бенефициарный владелец ПриватБанка подозревается в завладении средствами банка более чем на 9,2 млрд грн.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар ПриватБанка, тогда председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами банка. Целью было финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.

"Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", – говорится в сообщении.

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре 2022 года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали текст другого подозрения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, которого накануне суд отправил под стражу на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн. Ему инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

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