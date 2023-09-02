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Коломойскому объявили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. Фото и видео

Дарья Дурова
Расследования
2 минуты
1,0 т.
Коломойскому объявили о подозрении

У украинского олигарха Игоря Коломойского утром в субботу, 2 сентября, были правоохранители. Они вручили ему подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

По данным OBOZREVATEL, речь идет о статьях 190 и 209, которые касаются легализации имущества, полученного мошенническим путем. Об этом нашему изданию сообщили источники в правоохранительных органах страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что расследованием занимаются Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора.

Игорь Коломойский получил подозрение
Это произошло утром 2 сентября 2023 года
Коломойского нашли по адресу его проживания
Бизнесмен подписался в документах

Позже в СБУ подтвердили, что фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский получил подозрение за:

– ст. 190 (мошенничество);

– ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Следователи заявили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Официально подтверждено, что Коломойский подозревается в отмывании денег.
Досудебное расследование идет по материалам СБУ и БЭБ.

ОГПУ уточнил, что бизнесмен, по версии следствия, мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 млн гривен. В дальнейшем эту сумму он легализовал.

Интересно, что Офис генпрокурора официально имя подозреваемого не назвал, но в иллюстративном фото прозрачно намекнул, о ком идет речь.

Коломойский является фигурантом уголовного производства

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