Коломойскому объявили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. Фото и видео

У украинского олигарха Игоря Коломойского утром в субботу, 2 сентября, были правоохранители. Они вручили ему подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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По данным OBOZREVATEL, речь идет о статьях 190 и 209, которые касаются легализации имущества, полученного мошенническим путем. Об этом нашему изданию сообщили источники в правоохранительных органах страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что расследованием занимаются Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора.

Позже в СБУ подтвердили, что фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский получил подозрение за:

– ст. 190 (мошенничество);

– ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Следователи заявили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

ОГПУ уточнил, что бизнесмен, по версии следствия, мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 млн гривен. В дальнейшем эту сумму он легализовал.

Интересно, что Офис генпрокурора официально имя подозреваемого не назвал, но в иллюстративном фото прозрачно намекнул, о ком идет речь.

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