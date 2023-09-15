Коломойскому было объявлено еще одно подозрение в организации преступной группы: все детали
14 сентября украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому было предъявлено еще одно обвинение. Таким образом, общее количество обвинений в его адресе достигло трех.
Об этом сообщил украинский журналист и политик Сергей Лещенко. Это произошло после проведения расследования Бюро экономической безопасности. В настоящее время ведется предварительное расследование по делу Коломойского.
Лещенко отметил, что в ходе предварительного расследования было установлено, что Коломойский являлся организатором и лидером организованной группы.
Коломойскому объявили три подозрения. В частности, украинского бизнесмена подозревают в:
- организации подделки документов на перевод средств;
- организации завладения чужим имуществом путем, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах;
- приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Бывший народный депутат также подчеркнул, что Коломойский как организатор и другие участники группы разработали стратегию преступной деятельности, направленную на завладение активами "ПриватБанка".
"План заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу головного офиса "ПриватБанка", их учет, оформление перевозки, наличных средств, которых на самом деле не существовало, инкассаторами и т.д", – отметил Лещенко.
Так, от имени Коломойского с марта 2013 по февраль 2014 искусственно внесли наличные средства на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги легализовали путем их пересчета на несколько адресов, связанных с Коломойским.
В частности, 5 миллиардов 878 миллионов гривен перевели на:
- ООО "ФК Днепр";
- собственный счет Коломойского,
- адрес организации "Объединенная еврейская община Украины";
- ООО "Протон-21";
- ООО "ЮБИ"
- ООО "ФК Гамбит"
- ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА"
- пополнение собственного карточного счета в "ПриватБанке",
- банковский счет в АО "Айбокс Банк" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов, расположенных за границей.
В заключение Лещенко рассказал, что Коломойскому о новом подозрении сообщили в изоляторе. Тогда с бизнесменом рядом находился его адвокат.
Ранее же детективы НАБУ по согласованию с САП вручили подозрение Коломойскому, который уже находится в СИЗО. Бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка подозревают в завладении средствами банка на более чем 9,2 млрд грн.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар ПриватБанка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами банка. Целью было финансирование подконтрольной офшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.
"Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", – говорится в сообщении.
Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре 2022 года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам, и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали текст другого подозрения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, которого накануне суд отправил под стражу на 2 месяца с альтернативой в виде залога в более чем 509 млн грн. Ему инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.
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