Коломойскому было объявлено еще одно подозрение в организации преступной группы: все детали

14 сентября украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому было предъявлено еще одно обвинение. Таким образом, общее количество обвинений в его адресе достигло трех.

Об этом сообщил украинский журналист и политик Сергей Лещенко. Это произошло после проведения расследования Бюро экономической безопасности. В настоящее время ведется предварительное расследование по делу Коломойского.

Лещенко отметил, что в ходе предварительного расследования было установлено, что Коломойский являлся организатором и лидером организованной группы.

Коломойскому объявили три подозрения. В частности, украинского бизнесмена подозревают в:

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организации подделки документов на перевод средств;

организации завладения чужим имуществом путем, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах;

приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Бывший народный депутат также подчеркнул, что Коломойский как организатор и другие участники группы разработали стратегию преступной деятельности, направленную на завладение активами "ПриватБанка".

"План заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу головного офиса "ПриватБанка", их учет, оформление перевозки, наличных средств, которых на самом деле не существовало, инкассаторами и т.д", – отметил Лещенко.

Так, от имени Коломойского с марта 2013 по февраль 2014 искусственно внесли наличные средства на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги легализовали путем их пересчета на несколько адресов, связанных с Коломойским.

В частности, 5 миллиардов 878 миллионов гривен перевели на:

ООО "ФК Днепр";

собственный счет Коломойского,

адрес организации "Объединенная еврейская община Украины";

ООО "Протон-21";

ООО "ЮБИ"

ООО "ФК Гамбит"

ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА"

пополнение собственного карточного счета в "ПриватБанке",

банковский счет в АО "Айбокс Банк" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов, расположенных за границей.

В заключение Лещенко рассказал, что Коломойскому о новом подозрении сообщили в изоляторе. Тогда с бизнесменом рядом находился его адвокат.

Ранее же детективы НАБУ по согласованию с САП вручили подозрение Коломойскому, который уже находится в СИЗО. Бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка подозревают в завладении средствами банка на более чем 9,2 млрд грн.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар ПриватБанка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами банка. Целью было финансирование подконтрольной офшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.

"Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", – говорится в сообщении.

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре 2022 года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам, и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали текст другого подозрения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, которого накануне суд отправил под стражу на 2 месяца с альтернативой в виде залога в более чем 509 млн грн. Ему инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

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