В Киеве мужчину, стрелявшего в священника, приговорили к 15 годам тюрьмы

В Киевской городской прокуратуре сообщили о приговоре преступнику, который напал на священника. В 2015 году в одном из районов Киева он и его подельник стреляли в священнослужителя.

Видео дня

Об этом 20 июня сообщила пресс-служба прокуратуры. Как отмечается, 50-летнего киевлянина приговорили к 15 годам заключения по обвинению в совершении умышленного убийства, а материалы по его сообщнику выделили в отдельное производство.

Прокуроры доказали в суде, что летом 2015 года в Оболонском районе Киева двое мужчин в балаклавах произвели два выстрела в священника в подъезде дома.

После этого нападавшие забрали у священника телефон, ключи от квартиры и вошли в его жилище с заранее подготовленной сумкой. Они считали, что в квартире есть значительная сумма денег, поскольку священник строил храм. Раненого мужчину злоумышленники душили, требуя информацию о деньгах. Денег они так и не нашли и, напуганные соседями, скрылись.

В тот же день пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи, где через трое суток он скончался от огнестрельного ранения головы.

В ходе следствия установили свидетеля, который проходил мимо дома, где произошло нападение, и видел, как обвиняемый возле соседнего дома выбросил балаклаву. Эту балаклаву впоследствии изъяли стражи порядка, и проведенные экспертизы обнаружили на ней следы ДНК обвиняемого. Его удалось задержать в 2019 году после совершения другого преступления. Экспертиза ДНК стала одним из ключевых доказательств обвинения в суде.

Благодаря принципиальной позиции прокуроров Киевской городской прокуратуры Оболонский суд Киева приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его заключили под стражу прямо в зале суда. Материалы по его сообщнику выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд вынес приговор мужу, который жестоко убил своего знакомого. Во время конфликта он нанес товарищу смертельные удары ножом в голову, шею и грудь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области задержали женщину, которая облила сына легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Таким образом, по информации следствия, злоумышленница решила отомстить родственнику за склонность к алкоголю и убить его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!