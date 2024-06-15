Решила отомстить: на Киевщине женщина облила сына легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла

В Белой Церкви Киевской области задержала женщина, которая облила сына легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Таким образом, по информации следствия, злоумышленница решила отомстить родственнику за склонность к алкоголю и убить его.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились врачи, которые сообщили, что в Белой Церкви в одной из квартир произошел пожар, в результате которого 37-летний мужчина получил ожоги всего тела.

"Полицейские выяснили, что возгорание возникло из-за мести. Мать пришла в комнату, где отдыхал ее сын, облила его легковоспламеняющейся смесью и бросила горящую спичку. Одежда мужчины начала гореть, он проснулся от боли и упал на пол. На крики о помощи пришла соседка и помогла потушить пострадавшего. Впоследствии медики диагностировали у него 68% ожогов всего тела разной степени", – рассказали в пресс-службе.

По информации следствия, таким образом, злоумышленница решила отомстить родственнику за склонность к алкоголю и убить его. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина во время ссоры забил до смерти свою сожительницу. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перевязал тело по телевизионному кабелю, накрыл тело целлофановой пленкой и одеялом и держал тело в доме.

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