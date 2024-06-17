Жестоко убил товарища, а затем продолжил пить водку: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил своего знакомого. Во время конфликта он нанес товарищу смертельные удары ножом в голову, шею и грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие 15 лет злоумышленник проведет за решеткой.

По словам правоохранителей, преступление произошло в сентябре 2023 года. Тогда в столичную больницу пришел местный житель и рассказал, что обнаружил в квартире знакомого тело мужчины со следами насильственной смерти. Медики сразу передали информацию полицейским.

"Прибыв на место происшествия, следователи установили, что погибший был гостем на застолье у своего знакомого. При распитии спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил со стола нож и ударил им потерпевшего несколько раз в голову, шею и грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а нарушитель после содеянного накрыл тело простыней и продолжил употреблять алкогольные напитки. Когда к фигуранту на следующий день пришел еще один знакомый и узнал о преступлении, киевлянин обратился к врачам, а те – в полицию", – уточнили в пресс-службе.

Следователи задержали ранее судимого за аналогичное преступление уроженца Луганщины, 1972 года рождения, и сообщили ему о подозрении. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы, а также присоединен один год несостоявшегося наказания за наркопреступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области задержала женщина, которая облила сына легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Таким образом, по информации следствия, злоумышленница решила отомстить родственнику за склонность к алкоголю и убить его.

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