В Киеве готовили митинг против войны с Россией: Нацполиция задержала организаторов
В субботу, 19 февраля, сотрудники Национальной полиции в Киеве разоблачили группу лиц, планировавших проплаченный митинг под стенами Офиса президента якобы против войны с Россией. Акция была направлена на дестабилизацию ситуации в государстве и создание "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что задачей задержанных был поиск и сбор людей для участия в митинге. Согласно спланированному сценарию, под стенами ОП должно было собраться 1500 человек.
Во время обысков у организаторов были изъяты баннеры и плакаты, "черновые записи", а также десятки мобильных телефонов и банковских карт.
Напомним: ранее министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщили, что Национальная полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Их количество должно быть до 5 тысяч, в том числе 1,5 тыс. так называемых "титушек".
Акция была направлена на насильственные действия, беспорядки, столкновения с правоохранителями и поджог шин. Прямой задачей "титушек" было устройство драк с правоохранителями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее гражданина Украины разоблачили на сотрудничестве с представителями России, по чьему заказу он распространял в СМИ и соцсетях выгодные Кремлю фейковые материалы. Мужчина, позиционировавший себя "журналистом" и "лидером мнения", также организовывал проплаченные акции и пытался подделать миллион подписей за импичмент президента;
Нацполиция задержала мошенника, представлявшегося двоюродным братом министра внутренних дел Украины и обещавшего помочь получить высокую должность в ведомстве благодаря связям. За такую "услугу" мужчина просил $60 тыс.