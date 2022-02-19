В Киеве готовили митинг против войны с Россией: Нацполиция задержала организаторов

В субботу, 19 февраля, сотрудники Национальной полиции в Киеве разоблачили группу лиц, планировавших проплаченный митинг под стенами Офиса президента якобы против войны с Россией. Акция была направлена на дестабилизацию ситуации в государстве и создание "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что задачей задержанных был поиск и сбор людей для участия в митинге. Согласно спланированному сценарию, под стенами ОП должно было собраться 1500 человек.

Во время обысков у организаторов были изъяты баннеры и плакаты, "черновые записи", а также десятки мобильных телефонов и банковских карт.

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Напомним: ранее министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщили, что Национальная полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Их количество должно быть до 5 тысяч, в том числе 1,5 тыс. так называемых "титушек".

Акция была направлена на насильственные действия, беспорядки, столкновения с правоохранителями и поджог шин. Прямой задачей "титушек" было устройство драк с правоохранителями.

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