СБУ разоблачила 'агента Кремля', который распространял фейки: собирался подделать миллион подписей украинцев

Гражданина Украины разоблачили в сотрудничестве с представителями России – по их заказу он распространял в СМИ и соцсетях выгодные Кремлю фейковые материалы. Мужчина, позиционировавший себя "журналистом" и "лидером мнения", также организовывал проплаченные акции и пытался подработать миллион подписей за импичмент президента.

Целью такой деятельности должно стать расшатывание внутриполитической обстановки в нашей стране и, соответственно, создание "нужной информационной картинки" для российских пропагандистов. Злоумышленника задержали и объявили подозрение в государственной измене, информирует Служба безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что инструкции мужчина получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. О выполненных задачах "агент Кремля" регулярно отчитывался перед кураторами в специально созданном Telegram-канале.

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В начале такого сотрудничества украинец получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события, которые происходят в Украине и вокруг него. А еще манипулировать общественным мнением граждан, особенно накануне важных встреч представителей власти с международными партнерами.

Имя мужчины не разглашается, но в СБУ подчеркивают, что он как "эксперт" неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, находящихся ныне под санкциями.

Пророссийский агент продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением и открыто обвинял наших военных в обстрелах мирного населения. Те же месседжи он "проталкивал" через рейтинговые каналы в Telegram, на что ему кураторы выделяли отдельное финансирование.

Злоумышленник регулярно ездил за границу для личных встреч с российскими "работодателями". С ними он обсуждал детали "информкампаний" и получал наличные для финансирования преступных акций.

Со временем кураторы из РФ сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Так он начал организовывать фейковые и проплаченные протестные акции в Киеве.

Например, бюджет планируемого "митинга против стран ЕС, направивших Украине военную помощь", составил почти $13 тыс. В изъятых распечатках подробно расписано, на какие цели и сколько средств следовало направить. Среди задач: "вербовка" участников, обеспечение их масками, печатями, флагами, баннерами и т. д.

Основной же задачей "агента Кремля", как выяснилось, был сбор голосов украинцев за импичмент действующего главы государства. Злоумышленник за деньги согласился подделать более миллиона подписей, якобы от имени граждан Украины.

Его задержали сотрудники СБУ, а во время обысков изъяли разные средства связи, компьютерную технику, флэш-носители и накопители, данные из которых подтверждают преступную деятельность. В рамках начатого уголовного производства украинцу уведомлено о подозрении по ст. 111 (государственное предательство) УКУ. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ подчеркнули, что сейчас Украина имеет дело с новой волной "гибридной" войны. Специалисты фиксируют многочисленные попытки системного нагнетания паники среди населения.