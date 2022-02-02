Пытался за $60 тыс. продать должность: правоохранители задержали псевдородственника главы МВД. Фото

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали мошенника, представлявшегося двоюродным братом министра внутренних дел Украины и обещавшего помочь получить высокую должность в ведомстве благодаря связям. За такую "услугу" мужчина просил $60 тыс.

Как сообщила пресс-служба МВД, правоохранители установили, что им оказался 41-летний предприниматель родом из Тернополя. В 2017 году он получил гражданство России, однако время от времени по делам находится в Киеве. У мужчины есть легальный бизнес, связанный с продажей животных, но, кроме того, он еще занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов.

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В МВД сообщили, что во время общения со знакомым злоумышленник сообщил, что он близкий родственник главы МВД и за названную сумму может устроить того на должность главы одного из департаментов. Мошенника задержали при получении им аванса – 10 тысяч долларов США.

Следователи готовятся объявить мужчине о подозрении. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.

Напомним: ранее в НАБУ разоблачили заместителя руководителя одного из отделов Офиса генпрокурора, занимавшегося мошенничеством и вымогательством взятки в размере 150 тыс. долларов (более 4 млн грн). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие установило, что должностное лицо ОГП предложило бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы с уголовным преследованием со стороны Государственной фискальной службы и Офиса генпрокурора.

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