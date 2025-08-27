В Карпатах пограничники обнаружили останки двух людей: возле одного скелета был рюкзак

В Карпатах работники пограничной службы в разных местах обнаружили останки двух людей. Рядом с одним из скелетов лежали личные вещи и документы, тогда как возле другого никаких документов не нашли.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины 27 августа. О жуткой находке была проинформирована Национальная полиция.

Отмечается, что пограничники обнаружили фрагменты поврежденного и неполного человеческого скелета во время патрулирования украинско-румынского участка границы.

"Рядом с костями были найдены остатки одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумка. Также пограничники обнаружили в горах еще один человеческий скелет. Никаких документов для идентификации личности не было", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая на Прикарпатье в пределах отдела "Шибена" обнаружили тела двух мужчин. Погибшие были жителями Львовской и Донецкой областей. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало переохлаждение.

А в реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины во время мониторинга границы с Румынией. Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье во время патрулирования пограничники обнаружили тело человека вблизи украинско-румынской границы. Погибшего нашли у подножия горы Поп Иван Мармарошский.

