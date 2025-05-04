На Закарпатье обнаружили тело человека вблизи границы: все подробности. Фото

Во время патрулирования пограничники обнаружили тело человека вблизи украино-румынской границы. Инцидент произошел в горной местности в Закарпатье.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Погибшего нашли у подножия горы Пип Иван Мармаросский примерно в 16:00 в воскресенье, 4 мая.

"Во время патрулирования в горной местности пограничники Мукачевского отряда обнаружили тело человека", – говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств вызвали спасателей и полицию для проведения следственно-оперативных действий.

Правоохранители начали проверку для выяснения личности погибшего, причин смерти и всех обстоятельств. О принадлежности тела к потенциальным нарушителям границы пока официально не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Государственной пограничной службы регулярно задерживают мужчин призывного возраста, которые нелегально пытаются покинуть Украину и скрыться за границу. Недавно в зоне ответственности Могилев-Подольского пограничного отряда был обнаружен житель Киева, который пытался в гидрокостюме переплыть реку Днестр и оказаться в Молдове.

Житель Одесской области скрылся в грузовой цистерне, наполненной подсолнечным маслом. Пограничники заметили на люке одного из отсеков цистерны специальные крепления, а впоследствии обнаружили подвешенного на них мужчину, целью поездки которого было бегство в Молдову.

Всего за три месяца 2025 года украинские пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами ликвидировали более 110 преступных группировок, занимавшихся организацией незаконного пересечения границы. В ГНСУ отметили, что количество попыток незаконно уехать из Украины уменьшается.

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