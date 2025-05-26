На границе Украины нашли мертвыми двух мужчин: в ГПСУ раскрыли подробности и предостерегли 'путешественников'

На Прикарпатье на горном участке государственной границы Украины в пределах отдела "Шибены" в течение нескольких дней обнаружили тела двух мужчин. Погибшие были родом из Львовской и Донецкой областей.

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О трагических случаях 26 мая сообщило в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы. Мужчины погибли от переохлаждения, отметили в ведомстве.

Первого мужчину без признаков жизни нашел во время мониторинга пограничный патруль Черновицкого отряда.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало переохлаждение. Правоохранители выяснили, что погибший – гражданин Украины 1994 года рождения, житель Львовщины.

Через несколько дней на этом же участке пограничники обнаружили еще одного погибшего. При нем были документы на имя гражданина Украины 1992 года рождения, жителя Донетчины.

"Из его личных вещей стало понятно, что мужчина, вероятно, намеревался незаконно пересечь государственную границу", – отметили в ГПСУ. Предварительная причина смерти – также переохлаждение.

В ГПСУ в очередной раз предостерегли граждан от попыток незаконного пересечения границы.

"Это не только противозаконно, но и смертельно опасно. Несмотря на конец весны, погодные условия на горных участках границы остаются суровыми: высокая влажность, низкая температура и сильный ветер создают крайне неблагоприятные условия для горных прогулок", – предупредила пресс-служба.

За последние три года на западной границе было найдено более 60 тел погибших мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые пытались попасть в Молдову, переплыв Днестр. До границы они добирались на велосипедах, спрятав гидрокостюмы под обычной одеждой. Маршрут нарушители преодолевали почти трое суток.

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